Максим Аверин раскрыл секрет актерского успеха

Актер Максим Аверин назвал в беседе с vm.ru трудолюбие секретом успеха в его профессии.

Аверин заявил, что только ежедневный труд помогает достичь весовых результатов. По словам звезды, каждый день в его профессии появляются сотни новых лиц, поэтому следует постоянно развивать свое мастерство.

«Внутренне ты должен всегда отслеживать, когда тебе нужно подтянуть себя, чтобы, не дай бог, не отстать», — рассказал артист.

Аверин отметил, что очень рано понял, чего хочет, поэтому четко следовал своей профессиональной цели. Артист с юности посещал Дом кино и театральные студии. Однако звезда не уверен, что успех обязательно приносит актерам счастье.

«Понимаете, актеру не принадлежит успех — тебе, если хотите, дали его поносить. С успехом невозможно пойти погулять или переспать с ним. Счастье не равно успеху, не факт, что этот успех принесет тебе счастье. Например, провал иной раз дает шанс прыгнуть еще выше. Успех принадлежит времени, которое уже прошло. А нужно идти дальше», — поделился актер.

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