Бузова объяснила, почему смотрит на зубы на первом свидании

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с mk.ru, что обязательно смотрит на зубы мужчины на первом свидании.

Бузова объяснила, что ее мать стоматолог. По словам звезды, родительница с детства рассказывала о важности зубов. Женщина уверена, что по ним можно определить хорошую генетику.

«Поэтому я реально выгляжу как ненормальная, когда при знакомстве с молодым человеком говорю ему «Улыбнись» и в рот заглядываю», — поделилась артистка.

Бузова добавила, что деньги в романе для нее не имеют значения. Для нее важны взаимная любовь и забота.

Ольга Бузова сейчас не состоит в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

Ранее Ольга Бузова расплакалась после вопроса о мечте.