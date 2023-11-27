Ольга Орлова ответила на слухи об алкоголизме отца

Певица и телеведущая Ольга Орлова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее отец страдает от алкогольной зависимости.

Орлова отметила, что ее отец вообще не употребляет спиртное. Поклонница объяснила, что узнала слух об алкоголизме родственника звезды из «желтой прессы».

«Вы в желтой прессе и про меня дофига всего прочитаете!» — отметила артистка.

Другая фанатка спросила Орлову про отношения с отцом. Ее заинтересовало, почему родитель, как ей кажется, не ходит к артистке в гости. Певица намекнула, что отец не желает раскрывать свою личную жизнь.

«Не каждый человек хочет публичности», — заявила телеведущая.

В ноябре Орлова призналась, что хочет стать матерью в третий раз. Певица рассказала, что в последнее время все чаще думает завести еще одного ребенка. На такие мысли ее сподвигла дочь Анна.

6 февраля 2023 года Орлова стала матерью во второй раз. У нее появилась на свет дочь Анна от бизнесмена Валерия. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга телеведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У певицы также есть 22-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова.

Ранее звезду «Дома-2» обманули на 5 млн рублей.