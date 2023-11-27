Сергей Лазарев пожаловался на проблемы со связками

Певец Сергей Лазарев рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у него появились проблемы с горлом на концерте в Ярославле.

Лазарев пожаловался, что из-за сильного отопления у него сильно сохнут связки. Однако, несмотря на эти неприятности, артист остался доволен выступлениями. Он назвал Ярославль прекрасным городом. Певец провел там два концерта.

Лазарев стал наиболее известным, когда стал участником группы Smash!! в 2000 году. В 2005-м он начал сольную карьеру, выпустив дебютный альбом Don't Be Fake. Артист два раза выступал на международном конкурсе «Евровидение» — в 2016-м и 2019-м, оба раза занял третье место.

23 ноября Лазарев рассказал, что его девятилетний сын Никита споет на новогоднем шоу.

Лазарев опубликовал кадры со студии, в которой сын записывает песню для новогоднего эфира. Певец рассказал, что мальчик «дико» переживал и нервничал, но справился. Он отметил, что сын не занимается пением профессионально и делает это «для души».

В первой половине ноября стартовали съемки традиционной новогодней программы «Новогодний голубой огонек».

Ранее сообщалось, что Лазарев ликвидирует убыточный бизнес по производству тортов для собак.