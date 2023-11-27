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В Диснейленде арестовали голого мужчину

В США голый мужчина пробрался на аттракцион в Диснейленде

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В парке развлечений Диснейленд (Анахайм, Калифорния, США) арестовали голого мужчину. Об этом сообщает Deadline.

26 ноября мужчина разделся во время известного аттракциона «It's A Small World» («Это маленький мир»), в рамках которого гости парка плывут на лодках по локациям, где танцуют куклы в костюмах разных стран мира и образах из мультфильмов Disney.

Мужчина слез с лодки в воду, разделся и забрался на декорации, посвященные Индии. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, слышно, как другие гости просят его остановиться и переживают, что он сломает декорации.

После этого менеджеры локации остановили аттракцион примерно на час. Раздевшегося мужчину задержали работники Диснейленда, передавшие его в руки полиции.

Накануне поезд с депутатами ЕС заблудился и привез их в Диснейленд.

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