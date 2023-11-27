Орнеллу Мути довели до слез в Москве

Итальянскую актрису Орнеллу Мути практически довели до слез в Москве перед премьерой театрально-музыкальной постановки «Бетховен — героическая жизнь гения». Ее цитирует «Пятый канал».

Актрису спросили о любимых российских композиторах.

«Моя мама просто была без ума от творчества Рахманинова. Мне сложно говорить, когда я говорю о маме, мне сразу хочется плакать», — ответила актриса и замахала руками, спрятав глаза от журналистов.

Очевидцы утверждают, что голос у звезды дрогнул.

«Пожалуй, посмотрю в телефон, чтобы не было видно мои эмоции», — пошутила она.

Мать Орнеллы Мути — Илзе Рената Краузе, прибалтийская немка, родилась в Эстонии, куда ее родители переехали из Санкт-Петербурга. Матери актрисы не стало в начале 2022 года.

Известно, что в России Мути планирует проживать в люксовом номере отеля «Лотте Плаза», который стоит 288 тысяч рублей за сутки.

Ранее Мути рассказала, что хочет работать с российскими режиссерами.