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Орнеллу Мути довели до слез в Москве

Актриса Орнелла Мути едва не расплакалась, говоря о композиторе Рахманинове

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Итальянскую актрису Орнеллу Мути практически довели до слез в Москве перед премьерой театрально-музыкальной постановки «Бетховен — героическая жизнь гения». Ее цитирует «Пятый канал».

Актрису спросили о любимых российских композиторах.

«Моя мама просто была без ума от творчества Рахманинова. Мне сложно говорить, когда я говорю о маме, мне сразу хочется плакать», — ответила актриса и замахала руками, спрятав глаза от журналистов.

Очевидцы утверждают, что голос у звезды дрогнул.

«Пожалуй, посмотрю в телефон, чтобы не было видно мои эмоции», — пошутила она.

Мать Орнеллы Мути — Илзе Рената Краузе, прибалтийская немка, родилась в Эстонии, куда ее родители переехали из Санкт-Петербурга. Матери актрисы не стало в начале 2022 года.

Известно, что в России Мути планирует проживать в люксовом номере отеля «Лотте Плаза», который стоит 288 тысяч рублей за сутки.

Ранее Мути рассказала, что хочет работать с российскими режиссерами.

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