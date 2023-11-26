Режиссер сериала «Король и Шут» выступил против коммерциализации творчества группы

Режиссер сериала «Король и шут» Рустам Мосафир в разговоре с kp.ru возмутился активной коммерциализацией группы «Король и шут».

«Сейчас вся эта медиапопулярность группы немного выжигает поляну, точно надо остановиться. Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много. Я думаю, что Горшок в гробу переворачивается и скоро вылезет и скажет: «Стоп, прекратите это делать, дайте передохнуть!» — высказался Мосафир.

3 ноября в Санкт-Петербурге открылась выставка бюро Planet9, Плюс Студии и Яндекс Афиши «Панк-культура. Король и Шут» — питерский вариант экспозиции, которую весной этого года в Москве посетили более 110 тысяч человек. «Газета.Ru» рассказала, на какие экспонаты выставки стоит обратить внимание и почему московским посетителям «Панк-культуры» стоит познакомиться и с ленинградской версией.

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