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Анна Седокова стала вождем племени Скорпионов

Певица Анна Седокова стала лидером племени и покинула шоу «Последний герой»

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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На шоу «Последний герой» оставшиеся участники объединились в племя Скорпионов и выбрали себе нового лидера.

В рамках проекта участвовало две группы конкурсантов, которые были поделены на племена Слонов и Тигров. Однако со временем участников становилось все меньше, поэтому звезды объединились и выбрали себе нового лидера. Поединок за звание капитана состоялся между Анной Седоковой и Алексеем Лукиным, однако молодой человек не хотел оспаривать лидерство исполнительницы, о чем сразу же открыто заявил.

«Ксюша, пока есть пауза, хочу сказать, мне очень нравится, как ты ведешь эту программу. От меня респект, я бы даже поцеловал тебя в щечку», — сказал Лукин.

Вслед за этим он потянулся к ведущей проекта Ксении Бородиной и уронил фигурки, которые должен был держать ради победы в конкурсе. Тем не менее во время голосования на вылет большинство участников проголосовали за Седокову, поэтому она была вынуждена покинуть шоу.

«Я благодарна этому проекту за то, что он подарил самое главное — сделал мою семью семьей. Я поняла, как ценю свою дочь, детей и мужа», — отметила певица.

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