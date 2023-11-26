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«Мне Мадрэ сказала»: Боня рассказала, как решилась на пластическую операцию

Блогер Виктория Боня призналась, что решилась на пластику по совету шамана

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер и модель Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что решилась на пластическую операцию по совету «Мадрэ».

«Мне Мадрэ сказала в одной из церемоний. Если для того, чтобы тебя слышали и видели больше людей, надо делать что-то со своей внешностью, то делай это. Используй свою физическую оболочку, именно для этого она тебе дана. Я потом поняла, что она имела в виду, и почему мне было дано именно это тело», — написала Боня.

В своем блоге Боня часто рассказывает о ретритах по «сакральной медицине», связанных с употреблением аяуаски — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки, традиционно используемого шаманами индейских племен и местными жителями для «общения с духами». В России производство и распространение этого препарата запрещены.

2 августа глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что прокуратура Москвы начала проверку в адрес Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Однако Боня заявила, что обвинение общественности в пропаганде «не клеится» с ее образом жизни. Телеведущая пояснила, что не пьет алкоголь, не принимает наркотиков, соблюдает правильное питание, занимается спортом и ходит в горы.

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