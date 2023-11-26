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У Марины Хлебниковой выявили проблемы с сердцем после травмы ноги

Shot: певице Хлебниковой диагностировали аритмию и ишемическую болезнь сердца

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Анатолий Ломохов/Russian Look/Global Look Press

Певице Марине Хлебниковой диагностировали аритмию и ишемическую болезнь сердца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Врачи выявили у артистки проблемы с сердцем после того, как она обратилась в больницу с открытой раной на пятке. Хлебникова наступила на острый предмет. В клинике певице провели обследование, по результатам которого у нее обнаружили два заболевания. Сейчас звезда работает с кардиологом.

При этом, отмечает Shot, Хлебникова также страдает от артрита. Представитель певицы заявил изданию, что исполнительница выступает, несмотря на проблемы со здоровьем.

18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с серьезными ожогами и отравлением угарным газом после пожара в Москве. Возгорание произошло в квартире артистки. Его удалось потушить только через несколько часов. Певица была доставлена в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В январе 2021-го Хлебникову выписали из больницы.

4 апреля 2022 года рэпер Russell Ray рассказал, что Хлебникова вернулась к работе в студии звукозаписи и записала с ним совместный трек. 8 апреля стало известно, что артистка пришла на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

Ранее Малахову пообещали дать промеж глаз из-за шоу о Градском.

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