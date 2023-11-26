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Звезда «Барби» Марго Робби о продолжении фильма: «Мы не собирались делать трилогию»

Актриса Марго Робби призналась, что второй части «Барби» не будет

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Warner Bros.

Актриса Марго Робби призналась в интервью, что создатели фильма «Барби» не думали делать продолжение ленты. Ее слова передает Deadline.

«Думаю, мы вложили в этот фильм все. Мы не собирались делать из него трилогию или что-то в этом роде», — отметила актриса.

По словам Робби, оригинальные картины могут быть популярными — им «не обязательно быть сиквелом, приквелом или ремейком». Артистка считает, что успех «Барби» поможет режиссерам не бояться реализовывать свои идеи в будущем и получать бюджет для подобных проектов.

Релиз «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом состоялся 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы фильма составили $356 млн. Лента о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успела стать самой кассовой в 2023 году.

При этом в конце августа в Минкульте России заявили, что картина с Марго Робби, а также байопик «Оппенгеймер» Кристофера Нолана не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей, поставленным президентом Владимиром Путиным. Однако ленты все равно показали в российских кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что «Наполеон» с Хоакином Фениксом покажут на большом экране в России.

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