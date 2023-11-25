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Деревянко объяснил свою роль в скандале с криптофирмой

Актер Деревянко заявил, что сам стал потерпевшим в деле с криптофирмой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко объяснил свою роль в скандале с криптофирмой. Пресс-релиз защитников артиста опубликован на сайте Московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры».

Деревянко заявил, что сам стал потерпевшим вопреки некоторым версиям развития событий.

«В свете последних новостей в отношении меня, публикую пресс релиз моих адвокатов… Вот именно так дело обстояло и обстоит… а не как пишет большинство не разобравшихся, и даже не пытавшихся разобраться недобросовестных журналистов», — рассказал актер в своем Telegram-канале.

В материале адвокатов говорится, что в октябре 2021 года Деревянко познакомился с криптобизнесменом Григорием Мулузяном, который предложил актеру вложиться в его не существующую компанию. Актер взял кредитов на 56 млн рублей и передал деньги Мулузяну. Кроме того, в тех же целях Деревянко оформил займы на сумму более 150,5 млн рублей у друга Мулузяна Сергея Николенко.

Николенко начал ряд судебных процессов о взыскании с Деревянко средств по этим договорам займа, а актер узнал об этих договорах лишь тогда, когда Николенко стал требовать с него исполнения заемных обязательств. При этом сам Деревянко этих средств не получал. 2 сентября 2023 года было возбуждено уголовное дело, в рамках которого Деревянко признали потерпевшим.

Адвокаты артиста уточнили, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении Деревянко по заявлению Николенко, поданному в середине ноября 2023 года, не соответствует действительности.

Накануне сообщалось, что шоумен Александр Ревва оказался первой звездой, начавшей сотрудничество с трейдером Мулузяном.

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