Звезда «Восьмидесятых» о потусторонних силах: «Чувствую рядом»

Актриса Наталья Земцова призналась в беседе с «Пятым каналом», что верит в потусторонние силы и духов.

Земцова уверена на «100%», что призраки существуют. В качестве доказательства артистка привела в пример, что в доме что-то неожиданно падает или пропадает. Актриса рассказала, что иногда «чувствует» рядом с собой присутствие сверхъестественного.

«Но 100% ты что-то чувствуешь, понятно, что это не только наш мир. Я, допустим, в этом убеждена, что это не только мы тут ходим, что явно есть какие-то энергии другие», — отметила актриса.

Наталья Земцова наиболее известна по проектам «Восьмидесятые» и «Эпидемия». В ее фильмографии более 30 ролей. Она снялась в таких картинах, как «Кухня», «Чикатило», «Инсомния», «Многоэтажка».

Земцова воспитывает сына Ивана от гитариста Uma2rman Сергея Кристовского. В 2022-м Актриса призналась, что развелась с музыкантом. Она объяснила, что брак рухнул из-за ее профессии. По словам звезды, пара должна быть как единомышленники, а бывший муж отказывался разделять ее интересы. Однако артисты сохранили дружеские отношения, и Земцова не препятствует общению сына с отцом.

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