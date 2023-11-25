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Андрей Разин назвал свои проклятия артистам «самозащитой детдомовских»

Продюсер Андрей Разин извинился перед артистами за оскорбления и проклятия

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Viktor Chernov/Global Look Press

Продюсер Андрей Разин опубликовал видеообращение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором извинился перед артистами, которых проклял.

Разин попросил прощения за оскорбления и за грубые высказывания. Он объяснил свое поведение тем, что 16 лет прожил в детском доме. Артист отметил, что у него бывает «какая-то злость». Продюсер назвал ее «самозащитой детдомовских детей», которая останется с ним всегда.

«Давайте будем продолжать творчество. Мы были созданы для творчества, а не для скандалов», — отметил артист.

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября в Crocus City Hall в Москве. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, который отказался упоминать имя Андрея Разина.

Ранее Лолита обматерила Разина после его проклятий.

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