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Ольга Бузова раскрыла свое отношение к деньгам

Певица Ольга Бузова назвала деньги свободой и возможностью радовать семью

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Пресс-служба ТНТ

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с News.ru, что деньги для нее ничего не значат.

Бузова не стала отрицать, что обладает огромным достатком и богатством. Однако, по ее словам, для нее это не важно. Для звезды ценнее эмоции и любовь зрителей. Она объяснила, что деньги для нее являются свободой и возможностью радовать семью, друзей и поклонников.

«Я не могу говорить о деньгах, когда речь идет о чувствах, которые мы испытываем. Вы посмотрите, что сегодня происходило с людьми: это просто какой-то взрыв эмоций!» — заявила артистка.

Бузовой нравится, что благодаря своему заработку может часто путешествовать и устраивать концерты, когда захочет. По словам телеведущей, на данный момент она вкладывается только в творчество. Бузова заявила, что сцена является для нее главной составляющей в жизни, пока она не встретит любовь.

На данный момент Бузова не состоит ни с кем в отношениях. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка рассказывала, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Ольга Бузова встала в планку вместо ответа на вопрос о материнстве.

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