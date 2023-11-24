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Третья женщина обвинила рэпера Дидди в изнасиловании

Рэпера Дидди обвинили в изнасиловании 30-летней давности

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Andrew Kelly/Reuters

Рэпера Дидди (настоящее имя Шон Комбс) обвинила в изнасиловании уже третья женщина. Об этом сообщает TMZ.

По словам женщины, подавшей в суд иск об изнасиловании 30-летней давности и оставшейся анонимной, Дидди и автор-исполнитель Аарон Холл заманили ее и ее подругу в квартиру Холла в 1990 или 1991 году.

Там оба, продолжила автор иска, по очереди изнасиловали обеих. Через несколько дней, утверждает женщина, Дидди пришел к ней домой, напал на нее и начал душить, пока та не потеряла сознание. Утверждается, что Дидди якобы искал вторую девушку, переживая, что та расскажет о случившемся его подруге.

Накануне певица Кэсси и Дидди достигли мирового соглашения после обвинений в изнасиловании и эмоциональном насилии. 23 ноября иск против Дидди подала женщина по имени Джой Дикерсон-Нил, утверждающая, что музыкант изнасиловал ее в 1991 году.

Ранее модель обвинила солиста Guns'N'Roses в изнасиловании.

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