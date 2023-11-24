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Милош Бикович оказался в неловкой ситуации из-за «Золотого граммофона»

На Ru.tv проговорились о неожиданном «Золотом граммофоне» актера Биковича

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На российской музыкальной премии «Золотой граммофон» наградят сербского актера Милоша Биковича, утверждает «Стархит».

Из-за этого Бикович оказался в неловкой ситуации — ведущая телеканала Ru.tv в прямом эфире проговорилась о неожиданной награде и намекнула на то, что певец может не заслуживать ее.

«Много прекрасных и новых артистов. Я еще слышала и по большому секрету тебе расскажу, что Милош Бикович получает «Золотой граммофон», но его песня даже не была на верхних строчках. Странная какая-то история», — сказала девушка, забывшая выключить микрофон. Из-за кадра ей напомнили, что она в прямом эфире, и ведущая продолжила беседу с певцом Хабибом.

Известно, что звезда «Холопа» недавно записал первый сольный трек на русском языке «Танцуешь со мной».

Награждение пройдет 29 ноября в «Крокус Сити Холле».

Накануне Милош Бикович высказался об отмене русской культуры.

Ранее Канье Уэста заметили с молодой женой в Дубае после слухов о разрыве.

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