Канье Уэста заметили с молодой женой в Дубае после слухов о разрыве

Дизайнер Бьянка Цензори и рэпер Канье Уэст воссоединились в Дубае после слухов о паузе в отношениях. Об этом сообщает The Sun.

Музыканта с молодой женой заметили в одном из ресторанов Дубая. Цензори была одета в бюстгальтер и очень короткую юбку. 28-летняя дизайнер снимала на телефон, как 46-летний рэпер общается с шеф-поваром ресторана. Очевидцы засняли, как рэпер снял кроссовки-носки своего бренда Yeezy и передал шеф-повару, чтобы тот примерил обувь.

Также Цензори и Уэста сняли в другом дубайском заведении на вечеринке певца Криса Брауна.

Недавно близкие друзья Бьянки Цензори рассказали, что девушка решила взять паузу в отношениях со знаменитостью. Друзья якобы обеспокоены тем, что Уэст контролирует действия Цензори, ограничивает ее круг общения и в целом заставляет находиться в состоянии стресса.

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