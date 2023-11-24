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Бритни Спирс заплатит Сэму Асгари за развод

TMZ: певица Спирс помирилась с Асгари и договорилась с ним об условиях развода

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс договорилась об условиях развода со своим мужем, тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщает TMZ.

По данным осведомленного источника, экс-партнеры помирились и вскоре закрепят условия развода официально на устраивающих обоих условиях.

За развод певице придется заплатить мужу, как уточняет инсайдер, шестизначную сумму.

Кроме того, Бритни Спирс продолжает оплачивать аренду квартиры Асгари, обходящуюся в $10 тысяч в месяц.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого, по данным СМИ, Спирс и Асгари оборвали все контакты, общались лишь адвокаты.

В своих новых мемуарах «Женщина во мне» Бритни Спирс назвала Асгари «божьим даром». Книга была написана до начала бракоразводного процесса. По словам артистки, после встречи в октябре 2016 года на съемках клипа «Slumber Party» Асгари ей сразу же понравился. Она также призналась, что именно муж-тренер вдохновил ее опротестовать опеку отца, длившуюся 13 лет.

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