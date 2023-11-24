Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России разыскивают обманувшего фаната рэпера Big Baby Tape

Shot: рэпера Big Baby Tape ищут судебные приставы из-за 20 тыс. рублей долга

close
100%
benzogang_tape/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Судебные приставы разыскивают рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин), обманувшего фаната на 20 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, поклонник музыканта заказал у него мерч, отправил деньги, но не получил желанного товара, а также не смог оформить возврат средств. Позднее фанат обратился в суд города Челябинска, который принял решение о взыскании с Big Baby Tape 20 250 рублей.

Shot подчеркивает, что сейчас решение челябинского суда передано судебным приставам в Москве, которые ищут рэпера. Издание связалось с музыкантом, однако тот ответил, что «ничего не знает», и нецензурно выругался. Telegram-канал опубликовал скриншот из переписки с Big Baby Tape.

В октябре сообщалось, что в полиции обратили внимание на деятельность рэпера Big Baby Tape. Shot заявлял, что в отношении музыканта возбуждено дело по статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете. С призывом проверить Big Baby Tape на пропаганду наркотиков к правоохранителям уже обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Ранее стало известно, что родственники Градского поспорят в суде о праве на наследство композитора.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий