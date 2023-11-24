В России разыскивают обманувшего фаната рэпера Big Baby Tape

Судебные приставы разыскивают рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин), обманувшего фаната на 20 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, поклонник музыканта заказал у него мерч, отправил деньги, но не получил желанного товара, а также не смог оформить возврат средств. Позднее фанат обратился в суд города Челябинска, который принял решение о взыскании с Big Baby Tape 20 250 рублей.

Shot подчеркивает, что сейчас решение челябинского суда передано судебным приставам в Москве, которые ищут рэпера. Издание связалось с музыкантом, однако тот ответил, что «ничего не знает», и нецензурно выругался. Telegram-канал опубликовал скриншот из переписки с Big Baby Tape.

В октябре сообщалось, что в полиции обратили внимание на деятельность рэпера Big Baby Tape. Shot заявлял, что в отношении музыканта возбуждено дело по статье о пропаганде запрещенных веществ в интернете. С призывом проверить Big Baby Tape на пропаганду наркотиков к правоохранителям уже обращалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

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