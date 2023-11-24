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Гарик Харламов признался в любви Гузеевой

Комик Харламов признался в любви Гузеевой в шоу Comedy Club

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ТНТ

Комик Гарик Харламов признался в любви телеведущей Ларисе Гузеевой в шоу Comedy club.

Харламов вышел на сцену с букетом цветов, которые подарил артистке. Юморист неоднократно подшучивал над звездой и программой «Давай поженимся!» в социальных сетях.

«Гарик, я тоже тебя люблю. Ты золотой! Ты просто мое счастье и самая большая радость, которая случилась со мной в этом году. Просто компресс на все тело», — ответила Гузеева.

Харламов и Гузеева вместе снялись в проекте Аскара Узабаева «Теща». Телеведущая рассказывала, что изначально сомневалась, соглашаясь на роль в ленте, поскольку равнодушна к жанру комедии. В фильме также сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов.

По сюжету героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять (Харламов).

В октябре Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках фильма «Теща». Позже им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

Ранее Сябитова ответила на упреки в меркантильности.

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