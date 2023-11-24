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Пригожин объяснил причину популярности песни Кати Лель в TikTok

Продюсер Пригожин: у Кати Лель появилась возможность раскрутиться не в России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что нельзя предсказать новую волну популярности старого хита, как это случилось с песней Кати Лель «Мой мармеладный». Его слова передает «Вечерняя Москва».

«Популярность такого рода — это как молния — один раз прошла, и о ней забыли. Скорее всего, Катя задумала какой-то поворот сейчас, который ей позволит снова раскрутиться, если не в нашей стране, то на иностранных платформах», — подчеркнул Пригожин.

Он отметил, что феномен исполнительницы Кати Лель, а также группы «Тату» и Витаса, состоит в том, что они необычные.

«Рядовыми их точно не назвать. Именно это и является формулой успеха этих звезд», — уверил продюсер.

Недавно Катя Лель призналась, что не покинет Россию после успеха своего трека, успокоив поклонников фразой: «Я безумный патриот своей страны». Она также похвасталась звонками от крупных компаний: начиная лондонским Universal и заканчивая мировым лейблом Sony Music.

Композиция «Мой мармеладный» певицы Кати Лель вошла в пятерку лидеров мирового чарта Spotify, обогнав «My love mine all mine» Mitski и «Is it overnow?» Тейлор Свифт. Хит исполнительницы 2004 года оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok.

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