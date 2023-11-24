Оксана Самойлова рассказала, как поддерживает себя в форме

Модель и блогерша Оксана Самойлова призналась в беседе с News.ru, что разработала собственную систему тренировок для поддержания фигуры в форме.

Самойлова рассказала, что тренируется всю жизнь, хотя не любит этого делать. Она назвала себя очень ленивым человеком. Звезда отказалась от повторений и делает только разные упражнения, чтобы не заскучать в спортивном зале. Звезда тренируется три месяца через три месяца.

«Два-три раза в неделю. Тренировки проходят по 30–40 минут. Я не перегружаю свой организм, чтобы не соскочить. Потом я три месяца отдыхаю, и потом опять тренируюсь. Таким образом я могу тренироваться всю жизнь и мне это не надоедает», — поделилась звезда.

В ноябре Самойлова заявила, что отказалась от алкоголя до конца жизни. Блогерша уточнила, что не страдает ни от какой зависимости. По словам модели, ей не веселее от спиртного, не скучнее.

Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

Ранее стало известно, что дочь Джигана выпустит свой первый трек.