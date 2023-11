К касту «Фантастической четверки» может присоединиться Аня Тейлор-Джой

Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой ведет переговоры о присоединении к кинематографической вселенной Marvel в роли злодейки в «Фантастической четверке». Об этом сообщает ComicBook.

Издание подчеркивает, что при этом пока неизвестны детали обговариваемой Тейлор-Джой роли.

16 ноября сообщалось, что звезда сериала Last Of Us Педро Паскаль также может сыграть в предстоящем фильме роль лидера команды супергероев Рида Ричардса. По данным Deadline, съемки «Фантастической четверки» планируют начать в начале 2024 года. Режиссером фильма станет Мэтт Шекман («На краю», «Доктор Хаус»). Премьера фильма назначена на 2025 год.

В конце июня выяснилось, что актриса Марго Робби отказалась сыграть Женщину-невидимку в новой «Фантастической четверке». Также на одну из центральных ролей в проект рассматривался актер Адама Драйвер. Ему предлагали сыграть Мистера Фантастика. Однако оба артиста по итогу переговоров со студией отказались от участия в проекте, не раскрывая подробности своего решения.

