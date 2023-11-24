Бывшая солистка группы «Мираж» объяснила, почему раздает свои шубы подругам

Певица Наталия Гулькина призналась в беседе с «Пятым каналом», что бесплатно раздает свои шубы из натурального меха подругам.

Гулькина объяснила, что отдает дорогостоящие шубы из-за вегетарианства. Артистка призналась, что со временем поменяла свое мнение о ношении вещей из натурального меха и кожи, и теперь она категорически против подобных аксессуаров. По тем же причинам звезда больше не ест мясо.

Гулькина отметила, что уже больше года придерживается таких взглядов и образа жизни.

«Я подруге подарила дорогущую норковую шубу, причем она с капюшоном из рыси. Это роскошная шуба, которую я несколько лет назад покупала за сумасшедшие деньги. А сейчас все что есть у меня из натурального меха — я раздаю своим подругам», — поделилась исполнительница.

В сентябре Гулькина призналась, что полностью отказалась от алкоголя. Артистка почти год не употребляет спиртные напитки. По словам звезды, в ее жизни наступил момент, когда отпало желание злоупотреблять алкоголем. Певица объяснила, что перестала получать удовольствие от спиртного.

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