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Алена Водонаева рассказала, почему ее не любит публика

Блогерша Алена Водонаева заявила, что строга к своим фанатам

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева заявила в Telegram-канале, что ее не любит публика.

Водонаева призналась, что строга к себе и своим фанатам. Звезда «не разрешает» своим поклонникам вольности в вопросах питания и внешнего вида, так как делают это другие знаменитости. В пример она привела свою бывшую коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову. Она назвала телеведущую доброй.

Водонаева показала отрывок с Бузовой из шоу «Вопрос ребром», где артистка призналась, что ест по ночам. В ролике телеведущая объяснила, что является «тоже человеком», поэтому может себе позволить вредную, сладкую или жирную еду.

«Хочешь быть красивой, хочешь хорошую кожу, тонкую шею, и хороший тонус лица — дисциплина, ограничения и скромность в привычках — ваши лучшие друзья. Понимаю, что иногда хочется гадости, но ключевое в вопросах, касающихся внешнего вида — иногда», — заявила Водонаева.

В сентябре Алена Водонаева призналась, что ей пока рано прибегать к пластическим операциям. 41-летняя звезда не отрицает, что может обратиться к специалисту, но к 50 годам.

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