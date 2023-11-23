Ляйсан Утяшева высмеяла слухи о флирте с другими мужчинами

Телеведущая и экс-гимнастка Ляйсан Утяшева высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о флирте с другими мужчинами.

Утяшева показала заголовок из желтой прессы, на котором ее «поймали на откровенном флирте» с мужчиной. Звезда призналась, что не поняла, о чем идет речь. В шутку она решила спросить догадки поклонников. Как оказалось, «флирт» заметили на интервью телеведущей со стилистом Владом Лисовцом. Бывшая гимнастка ясно дала понять, что ни о каком кокетстве во время разговора речи не шло.

«Если пропустили интервью, предлагаю вернуться, прочитать и найти в нем, где же я там все-таки флиртовала», — заключила звезда.

В сентябре Утяшева призналась, что не принимает близко к сердцу оскорбительные заголовки о себе.

Утяшева рассказывала, что наслаждается подобными новостями и «талантом авторов». Тогда телеведущая поделилась с поклонниками заголовками, «которые ее покорили». В одном из них «обколотая» звезда «шокировала специалистов», а в другом — находится «в ужасном состоянии». Телеведущая пошутила, что журналисты «путаются в показаниях».

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