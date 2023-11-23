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«Напаивайте меня»: Митя Фомин рассказал, при каких условиях дает бесплатные концерты

Певец Митя Фомин пошутил, что дает бесплатные концерты в караоке

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Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин на шоу «Вы поете великолепно» признался, что посещает караоке только в состоянии «мертвецкого» опьянения. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Если вы меня увидите в караоке, то знайте, я мертвецки пьян. В этом состоянии меня можно попросить абсолютно обо всем. Если просят, могу весь концерт отфигачить», — заявил Фомин.

По словам певца, если его сильно напоить и отвезти в караоке, то он вполне может согласиться на бесплатный концерт. При этом Фомин отметил, что по умолчанию исполняет в караоке всего три песни, к тому же не своего авторства.

В ноябре Митя Фомин объяснил успех певицы Клавы Коки. По словам Фомина, вокалистка добилась значительной популярности благодаря юмору и обаянию. Певец также попросил не навешивать на артистов ярлыков, если их творчество почему-то не нравится.

Ранее Виктория Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал.

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