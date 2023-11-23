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Виктория Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал

Артистка Дайнеко заявила, что не воспринимает Бузову и Валю Карнавал как певиц

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victoriadaineko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко пожаловалась в интервью с телеведущей Яной Чуриковой на творчество блогеров в музыкальной индустрии.

Дайнеко призналась, что артистам сейчас очень сложно пробиться в чарты из-за блогеров. По словам звезды, радиостанции предпочтут композицию интернет-звезды, несмотря на отсутствие вокальных возможностей. Певица считает, что современная музыкальная индустрия «сконцентрирована на именах людей», а не на их творчестве.

Дайнеко раскритиковала пение телеведущей Ольги Бузовой и тиктокерши Вали Карнавал. Звезда призналась, что не воспринимает их как певиц. При этом она уважает трудолюбие Бузовой и ее основательный подход к делу.

«Она (Бузова) делает все дорого и успешно. Она делает хороший музыкальный продакшен, покупает хорошие песни, но я не воспринимаю ее как певицу. Она плохо поет. Как многие блогеры, которые сейчас поют. Мы не будем называть имена. Да мне наплевать! Я могу даже назвать их имена. Какая-нибудь поет Валя Карнавал. Ну почему она поет? Плохо она поет», — рассказала исполнительница.

Ранее бывший солист «Челси» вспомнил скандал на концерте Земфиры.

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