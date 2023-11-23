Ида Галич пожалела, что не родила второго ребенка

Блогер Ида Галич написала в своем Telegram-канале, что была бы не прочь родить второго ребенка.

«Сейчас глядя на старые фотографии, где Леон — совсем еще малыш, понимаю, что с удовольствием бы пошла уже за вторым», — заявила Галич.

По словам блогера, у нее есть четкое понимание того, что она бы уже ходила беременная, если бы они с мужем не развелись. Она также призналась, что не представляет своей жизни без маленького сына Леона. Галич подчеркнула, что мечтает вырастить сына достойным человеком.

11 мая 2018 года звезда вышла замуж за блогера Алана Басиева. Телеведущая рассказывала, что влюбилась в мужчину с первого взгляд — они тогда отдыхали в клубе и увидели друг друга в очереди в туалет.

7 февраля 2020 года у пары родился сын Леон, и в конце того же года супруги признались, что разводятся, но сохраняют дружеские отношения. По словам блогерши, она не препятствует встречам бывшего мужа с ребенком, но видятся они нечасто.

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