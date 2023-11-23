Сын Сергея Лазарева споет для новогоднего эфира

Артист Сергей Лазарев признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его девятилетний сын Никита споет на новогоднем шоу.

Лазарев опубликовал кадры со студии, в которой сын записывает песню для новогоднего эфира. Певец рассказал, что мальчик «дико» переживал и нервничал, но справился.

«Никита не занимается музыкой и пением! Поет для души любимые песни папы. Но с каждым дублем все лучше и лучше интонирует», — рассказал исполнитель.

Лазарев воспитывает сына и дочь. Он впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, которого он назвал Никитой. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

В первой половине ноября стартовали съемки традиционной новогодней программы «Новогодний голубой огонек».

На «Голубом огоньке 2023 — 2024» традиционно выступят Николай Расторгуев, Дмитрий Харатьян, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Нонна Гришаева, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Владимир Пресняков. Ведущими новогоднего шоу будут Андрей Малахов и Николай Басков.

Ранее сообщалось, что Лазарев ликвидирует убыточный бизнес по производству тортов для собак.