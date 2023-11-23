Певица Ханна поссорилась с мужем: «Ходишь по острию»

Певица Ханна опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как ссорится с мужем Павлом Курьяновым (Пашу).

Конфликт Ханны и Пашу произошел из-за работы. Певицу возмутили слова мужа о ее профессионализме. Курьянов заявил, что артистка «научилась у него хорошо работать». Звезда с этим не согласна. Она уверена, что и до супруга знала, как правильно трудиться. В итоге Пашу поправил себя, отметив, что жена с ним «доучилась хорошо работать».

«Пань, ты просто ходишь вообще по острию ножа. Очень острого, наточенного только что», — заявила исполнительница.

Ханна возмутилась, что после того спора Пашу предложил ей пойти на свидание.

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м артистка родила дочь Адриану. В 2023-м у них появилась на свет дочь Камилла.

В октябре Ханна призналась, что думала о расставании с Курьяновым. Звезда рассказала, что у них случались конфликты на бытовой почве. Артистке не нравилось, что Курьянов мало проводит времени дома.

Ранее Ханна поддержала Бузову, которую пристыдил Тарасов за сюрприз с костюмом пингвина.