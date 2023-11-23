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Директор группы «Фабрика» рассказал, сколько ему предлагали за потную майку солистки

Директор «Фабрики» Курашев признался, что ему предлагали $30 тысяч за потную майку

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Концертный директор группы «Фабрика» Дмитрий Курашев в разговоре с PROZvezd признался, что ему предлагали $30 тысяч за потную майку одной из солисток коллектива.

«Мне предлагали $30 тысяч за маечку, в которой выступала одна из солисток «Фабрики». Причем этот человек просил ни в коем случае ее не стирать после выступления. А ведь все понимают, что на концертах обычно жарко, да и артисты активно двигаются, потеют. Как бы там ни было, я от этого предложения, конечно, отказался», — заявил Курашев.

По его словам, поклонники нередко выдвигали неординарные предложения. Например, за ужин с любой из солисток «Фабрики» ему предлагали и «баснословные» суммы денег, и дома, и автомобили. Курашев отметил, что подобные предложения поступают и по сей день, хотя состав коллектива несколько раз менялся с тех пор.

«Мы изначально приняли решение, что не продаем наших девушек. Наверное, поэтому до сих пор группа «Фабрика» выглядит достойно. Например, мы обходимся без уж сильно откровенных нарядов из последних лоскутков ткани», — резюмировал он.

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