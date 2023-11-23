Глава «Норникеля» и легендарные хоккеисты посетили премьеру фильма «Хоккейные папы»

В московском кинотеатре «Октябрь» прошел закрытый премьерный показ фильма «Хоккейные папы», на котором присутствовали актеры фильма, легендарные хоккеисты и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин, поддержавший идею создания картины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В «Норникеле» отметили, что компания на протяжении многих лет активно сотрудничает с Федерацией хоккея России и Ночной хоккейной лигой, совместно реализует проекты, направленные на популяризацию и продвижение хоккея как на профессиональном, так и на любительском уровне. Глава «Норникеля» выступает инициатором многих проектов в поддержку сохранения отечественных хоккейных традиций и развития хоккея как массового спорта в РФ.

По словам Владимира Потанина, который также является главой попечительского совета Ночной хоккейной лиги, фильм «Хоккейные папы» получился добрым и трогательным.

«Фильм трогательный, добрый, светлый. Как и все фильмы-сказки, немного наивный, но оставляет очень хорошее настроение и верно отражает тот дух, который царит в Ночной хоккейной лиге. Я сам хоккейный папа, мои сыновья занимаются хоккеем и любят его. Лично мне этот фильм близок, потому что я считаю, что это очень правильно, когда родители могут передать своим детям то, что им важно и ценно. Фильм именно об этом», — поделился впечатлениями от премьеры глава компании.

Кроме того, фильм поддержали хоккеисты Павел Буре и Алексей Касатонов, выступившие консультантами для создателей картины. Касатонов назвал картину «красивым, ярким, добрым фильмом о хоккее, о спорте и, конечно, о семье».

Актер Алексей Бардуков, сыгравший главного героя фильма, считает хоккей важной частью российской культуры, волевым, мужским и сильным видом спорта.

Фильм «Хоккейные папы» вышел в широкий прокат 23 ноября. По сюжету, главный герой работает тренером детской хоккейной команды в провинциальном городе и ведет размеренную жизнь, но ее нарушает известие о решении снести единственный Ледовый дворец, чтобы построить на его месте торговый центр. У него есть шанс отстоять дворец путем участия во взрослом любительском турнире по хоккею. Узнав о наборе команды, отцы детей решают выйти на лед сами.