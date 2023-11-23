Труппа Воронежского Камерного театра обратилась к Путину из-за увольнения худрука

Коллектив Воронежского Камерного театра написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором назвал ошибкой увольнение художественного руководителя и создателя театра Михаила Бычкова. Документ был опубликован в группе театра во «ВКонтакте».

Труппа отметила, что Бычков является частью истории создания уникального места не только для Воронежа, но и России. По их словам, дело художественного руководителя принесло городу мировую славу и узнаваемость.

«Много раз спектакли Камерного театра и спектакли, поставленные Михаилом Бычковым, становились номинантами и лауреатами главной театральной премии страны «Золотая маска». Сам он награжден множеством, в том числе государственных, наград», — заявил коллектив.

Артисты заявили, что ошеломлены увольнением Бычкова. По их мнению, данное решение выглядит как ошибка, «которая не принесет театру ничего, кроме разрушения». Они попросили президента вернуть художественного руководителя на свой пост.

21 ноября коллективу Камерного театра стало известно об увольнении Бычкова «в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица решения о прекращении трудового договора». Приказ был подписан министром культуры Воронежской области Марией Мазур.

По словам труппы театра, министр сообщила Бычкову об этом решении за два часа до окончания его последнего рабочего дня без объяснения причин. Коллектив предложил Мазур встретиться с ними для разъяснения.

«Нам кажется, что мы заслужили объяснения столько внезапного решения, которое, очевидно, идет вразрез с интересами Камерного театра и его зрителей», — заключили артисты.

Ранее Михалков высказался о возможности работы с релокантами.