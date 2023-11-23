Британский музей признал известного римского императора женщиной

Музей Северного Хартфордшира в британском Хитчине признал известного римского императора Гелиогабала женщиной. Об этом сообщает Time.

Работники британского музея заявили, что решили называть императора «она», изучив тексты римского историка и консула Диона Кассия.

«Не называйте меня господином, ибо я леди», — по данным Кассия, заявил однажды император, правивший с 218 по 222 год.

По словам члена управляющего совета музея Кейт Хоскинс, решение было продиктовано внимательностью к использованию местоимений как людьми в прошлом, так и современными людьми.

«Мы знаем, что Гелиогабал идентифицировала себя как женщина и четко указала, какие местоимения использовать, что показывает, что местоимения — это не какая-то новинка», — сказала она.

При этом некоторые эксперты сомневаются в том, можно ли верить Кассию.

«Упоминания о макияже, париках и удалении волос на теле, возможно, были введены для того, чтобы подорвать авторитет непопулярного императора», — предположила профессор классической литературы Кембриджского университета Шушма Малик.

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