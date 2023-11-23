Хоррор «Крик 7» лишился еще одной актрисы

Актриса Дженна Ортега не собирается возвращаться в седьмой части хоррора «Крик» из-за конфликта графиков со съемками второго сезона «Уэнсдэй».Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, уход Ортеги из проекта обсуждался еще до начала забастовки Гильдии актеров США. Инсайдеры утверждают, что сценарий нового «Крика» еще не закончен, а актриса уже в апреле должна приступить к работе над продолжением сериала о семейке Аддамс.

Источники также отмечают, что уход Ортеги никак не связан с увольнением актрисы Мелиссы Барреры. Студия отказалась с ней сотрудничать после серии постов в социальных сетях о войне Израиля с боевиками ХАМАС.

Звезда написала, что с жителями сектора Газа «обращаются как с заключенными концлагеря», заявляя, что их «загоняют в угол, где они сидят без электричества и воды». Она также назвала происходящее этнической чисткой.

В кинокомпании Spyglass Media Group, в свою очередь, отметили, что позиция студии по поводу увольнения Барреры однозначна: они не приемлют «антисемитизм и разжигание ненависти в любой форме».

Ранее сообщалось, что актер Николас Холт сыграет главного антагониста в новом фильме про Супермена.