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Мартиросян рассказал, какие шутки живут долго

Юморист Гарик Мартиросян назвал абстрактные шутки высшим пилотажем

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Юморист Гарик Мартиросян заявил, что шутки на злобу дня живут недолго, а абстрактный юмор он назвал высшим пилотажем. Интервью с Мартиросяном опубликовано на RuTube-канале «Медийные лица».

«Актуальную шутку придумать гораздо проще, чем просто шутку. Потому что событие, которое лежит в основе этой шутки, оно актуально и касается всех. <...> Но через несколько дней она потеряет свой смысл. А когда ты придумываешь шутку просто абстрактную, это вообще высший пилотаж», — заявил юморист.

Мартиросян также объяснил, почему комики любят работать с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, исполнительница всегда дает материал для юмора.

«Она очень точно понимает, что такое юмор. И что самое главное, она постоянно кидает в этот юмористический костер маленькие бревна. Ты с ней в кадре разговариваешь, а она специально подставляется», — подчеркнул комик.

Недавно певица Ольга Бузова заявила, что бывший возлюбленный Дава скучает по ней. Она оставила комментарий под постом, в котором Дава исполняет в караоке композицию певицы «Водица», со словами: «Осознал! Даже ко мне на съемки в Китай прилетел».

Ранее певица МакSим призналась, что волнуется перед концертами после реабилитации.

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