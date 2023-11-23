Бузова о спевшем ее песню бывшем возлюбленном Даве: «Осознал, скучает»

Певица Ольга Бузова пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее бывший возлюбленный блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) скучает по ней.

«Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетел», — написала исполнительница.

Бузова оставила подобный комментарий к видео, на котором Манукян исполняет в караоке композицию певицы «Водица». При этом сам экс-возлюбленный также ответил артистке фразой: «Лучше поздно, чем никогда».

В конце октября сообщалось, что Бузова и Дава снялись вместе в реалити-шоу «Сокровища императора», пара впервые появилась на одном проекте после расставания. Съемки проходили в Китае. Бузова выступила в качестве ведущей, а Манукян оказался участником. После участия в проекте Дава снова подписался на соцсети певицы. Он активно ставит ей «лайки», чем вызывает подозрения у подписчиков экс-пары.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном. В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

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