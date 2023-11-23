Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сочи пройдет новый международный кинофестиваль

В Сочи в 2024 году проведут новый международный кинофестиваль «КиноБраво»

close
100%
Русская медиагруппа

В Сочи будет проходить новый международный кинофестиваль «КиноБраво». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Проводиться киносмотр будет с 27 мая по 2 июня 2024 года. В программу, рассказывают организаторы, войдут лучшие зрительские фильмы из стран БРИКС и государств-партнеров, в жюри войдут эксперты с мировым именем.

Для сочинцев и гостей города организуют премьерные сеансы, мастер-классы известных актеров и режиссеров, также в рамках фестиваля запланированы ретроспективы зарубежных фильмов и концерты российских музыкантов.

Вход на все мероприятия будет бесплатным.

Фестивальный центр смотра разместится в Красной Поляне: здесь пройдут светские мероприятия и встречи для представителей индустрии из более чем двух десятков стран мира, а также питчинги и презентации перспективных проектов.

Организаторы планируют в будущем объединить на «КиноБраво» десятки стран БРИКС и Глобального Юга.

Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложили организовать в России музыкальный конкурс «ИнтерВидение», который заменил бы «Евровидение».

Ранее Стас Садальский раскритиковал тех, кто нелестно отзывается об Алле Пугачевой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий