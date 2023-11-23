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Модель обвинила солиста Guns'N'Roses в изнасиловании

Музыканта Эксла Роуза обвинили в изнасиловании 30-летней давности

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Amy Harris/AP

Американка Шейла Кеннеди подала иск против солиста группы Guns N' Roses Эксла Роуза. Она обвинила музыканта в изнасиловании 30-летней давности, сообщает журнал Rolling Stone.

По словам бывшей модели, инцидент произошел в 1989 году. Она встретила в ночном клубе Роуза и будущего телеведущего MTV Рики Рахтмана, после чего поехала в отель с ними и другой моделью.

В номере, продолжила Кеннеди, Роуз предложил гостям наркотики и алкоголь, после чего совершил «жестокий половой акт» со второй моделью и якобы связал и изнасиловал Кеннеди. Она уточнила, что после этого страдала от тревожности и депрессии.

Накануне певица Кэсси и рэпер Пи Дидди достигли мирового соглашения после обвинений в изнасиловании и эмоциональном насилии.

Ранее Катя Лель объяснила популярность «Моего мармеладного» вибрациями.

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