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Имущество рэпера Face могут арестовать за долг из-за нарушения закона об иноагентах

Mash: в Башкирии хотят арестовать имущество рэпера Face из-за долга

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Башкирии хотят арестовать имущество рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин (признан в РФ иностранным агентом)) из-за долга в 30 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, эта сумма накопилась у музыканта из-за штрафов за нарушение закона об иностранных агентах. При этом, отмечает Mash, Дремин закрыл российское юрлицо и сейчас находится за пределами страны, поэтому неизвестно, какое имущество у музыканта осталось в России. Однако у певца проживают в России родственники — его отец и брат.

В январе 2022 года Face уехал из России. Позднее музыкант решил удалить свои песни с российских стриминговых сервисов, объясняя свое решение «сложившейся ситуацией».

15 июля того же года уфимский суд оштрафовал рэпера Face на 10 тыс. рублей. В суде отметили, что музыкант не указал на то, что публикация выполняется иноагентом. Министерство юстиций Российской Федерации внесло музыканта реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 8 апреля 2022 года.

Ранее Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в финансировании ВСУ.

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