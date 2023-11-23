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Стало известно, сколько зарабатывает Максим Галкин* на частных выступлениях

«СтарХит»: гонорар юмориста Максима Галкина составляет $100 тысяч

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) зарабатывает на частных корпоративах $100 тыс. (примерно 8,8 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»). Об этом сообщает «СтарХит».

Издание подчеркивает, что комик также просит заказчика оплатить звезде и его команде перелет бизнес-классом и покрыть все расходы на месте проведения мероприятия.

В начале ноября продюсер Евгений Морозов заявил, что Галкин как артист не потерял популярности после своей эмиграции из России. По словам Морозова, русскоязычная аудитория Галкина за границей готова отдать любые деньги за посещение его выступления. Он предположил, что концерт юмориста на Кипре стоит примерно €35 тысяч, а в Дубае — €50 тыс.

«У Галкина, кто бы что ни думал, все замечательно. В Россию он не приедет, но ему и не нужно. Уверен, что на ближайшие 10 лет концерты ему за пределами нашей страны обеспечены», — отметил промоутер.

В октябре 2023 года Галкин покинул Израиль и прилетел на Кипр в рамках своего гастрольного тура. Он добавил, что в скором времени выступит в Европе, где у него будут встречи со зрителями в Польше, Молдавии и Британии. В ноябре юморист объявил о переносе концертного тура по Израилю из-за военного конфликта страны с ХАМАС.

Ранее сообщалось, что сын Михаила Круга поет «Девочка-пай» вместе с вдовой шансонье за 1 млн рублей.

*  признан в РФ иностранным агентом
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