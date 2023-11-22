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Актрису уволили из седьмой части «Крика» за поддержку Палестины

Актрису Мелиссу Барреру уволили из седьмой части «Крика» за поддержку Палестины

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Global Look Press

Актрису Мелиссу Барреру уволили из седьмой части «Крика» после серии постов в социальных сетях о войне Израиля с боевиками ХАМАС. Об этом сообщает Variety.

Она отмечала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что с жителями сектора Газа «обращаются как с заключенными концлагеря», заявляя, что их «загоняют в угол, где они сидят без электричества и воды». Она также назвала происходящее этнической чисткой.

В кинокомпании Spyglass Media Group отметили, что позиция студии по поводу увольнения Барреры однозначна: они не приемлют «антисемитизм и разжигание ненависти в любой форме».

Премьера шестой части хоррора «Крик» состоялась 8 марта 2023 года. По сюжету ребята, уцелевшие в предыдущей части, перебираются из городка Вудсборо в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь, однако и на новом месте сталкиваются с опасным преступником в маске Призрачного лица.

В фильме к своим ролям вернулись новички франшизы Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудинг и Джасмин Савой Браун, а также Хейден Панеттьер, до этого снимавшаяся в четвертой части, и Кортни Кокс, игравшая во всех предыдущих фильмах.

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