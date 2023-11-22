Карди Би осудила Байдена за помощь Украине и Израилю: «Утонем в крысах»

Певица Карди Би отказалась от поддержки президента Джо Байдена после того, как американский лидер заявил о сокращении бюджета родного города исполнительницы Нью-Йорка. Ее слова передает Guardian.

«Байден говорит, что мы может финансировать две войны. Нет, черт возьми, это не так. Нам конец. Куда пойдут $120 млн? Это мне повезло, я богата. А мои племянники? Кузены, тети и друзья?» — возмутилась исполнительница.

Карди Би заявила, что предстоящие сокращения коснутся полицейского департамента, пожарной и санитарной служб и школ. Она предупредила, что город станет «еще грязнее» и «преступность взлетит до небес».

«Мы утонем в крысах», — посетовала рэперша.

Исполнительница, которая оказывала поддержку в продвижении кандидатуры Байдена в 2020 году, также поклялась не поддерживать ни одного политического кандидата в будущем.

В конце сентября Карди Би заявила, что в ее доме поселился сексуально озабоченный призрак.

Ранее сообщалось, что Байден по ошибке отправил Бритни Спирс в тур по Бразилии вместо Тейлор Свифт.