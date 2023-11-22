Юрист считает, что певец Шарлот «поставил крест» на своей карьере исполнителя

Юрист Александр Хаминский заявил, что певца Шарлота могут привлечь как к административной, так и уголовной ответственности за различные правонарушения. Его слова передают «Известия».

«Умышленное уничтожение паспорта — ст. 19.16 КоАП РФ, наказывается штрафом до 300 рублей. Демонстрация сожжения паспорта в сети Интернет расценивается как мелкое хулиганство — ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, наказывается штрафом до 100 тыс. рублей. Дискредитация Вооруженных сил — ст. 20.3.3 КоАП, наказывается штрафом до 500 тыс. рублей», — отметил Хаминский.

По словам юриста, в полиции также проверят антирелигиозные высказывания исполнителя, за что ему грозит либо административная (ст. 20.3.1 КоАП РФ), либо уголовная (ст. 282 УК РФ) ответственность.

«Малоизвестный певец Шарлот хотел славы, причем любыми путями и способами. Гражданин Шарлот в итоге получил известность, которая не только поставит крест на его исполнительской карьере, но и, без сомнения, расстроит своими юридическими последствиями», — подытожил юрист.

В ночь на 22 ноября певец Шарлот прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана. Сразу после приземления борта его задержали и в наручниках доставили в отделение полиции.

В конце июня исполнитель опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином страны. До этого в одном из своих видеороликов Шарлот критиковал российскую власть — пел песню про президента и рвал его портрет.

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