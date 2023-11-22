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Портниха Пугачевой об артистке: «Алла тоже несчастный человек»

Портниха Пугачевой Любовь Аксенова назвала певицу несчастным человеком

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alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Портниха Алла Пугачевой Любовь Аксенова призналась, что исполнительница нередко выступала на концертах в ущерб своему здоровью. Ее слова передает kp.ru.

«Алла тоже несчастный человек. Она вкалывала как папа Карло. Говорила директору: «Зачем нам еще один концерт?» — вспомнила Аксенова.

По словам дизайнера, Пугачева долго жаловалась на сильную боль в левой ноге — певица не могла на нее наступать.

«Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», — призналась портниха.

В конце октября Аксенова заявляла, что Пугачева тоскует по России. По словам Аксеновой, у исполнительницы остались на родине хорошие и верные друзья, с которыми Пугачева поддерживает общение. В близкий круг Примадонны входит несколько человек.

Портниха Пугачевой также добавила, что певица может вернуться в Россию, если ее поклонники сделают программу на ТВ, где публично озвучат подобную просьбу.

«Ей будут приятны такие слова. Тем более, что Алла всегда уважала своих поклонников. И всегда знала о том, что ее сделал народ», — заявила Аксенова.

11 ноября Алла Пугачева написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о любви к российскому народу.

Ранее сообщалось, что Алексей Учитель перестал скрывать 26-летнюю избранницу.

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