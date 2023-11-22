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Бородина объяснила, почему не работает в Новый год: «Святое время»

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что любит встречать Новый год с семьей

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала kp.ru, что никогда не работает в новогодние праздники, так как предпочитает проводить это время с семьей.

«В новогодние праздники я никогда не работаю. Но я очень много работаю до этого периода. А 31 декабря у меня всегда закрыто для корпоративов, потому что это святое время для семьи», — отметила Бородина.

Телеведущая призналась, что примерно после 20 ноября она вместе с семьей начинает готовить дом к празднику. При этом блогер добавила, что хотела бы проводить зиму в более теплых странах, например в Дубае.

«Да, я бы мечтала проводить зиму в Дубае, но так как дети учатся в Москве, и мы не собираемся никуда переезжать, то думаю, что это желание никогда не осуществится. Когда я провела полтора месяца в жарких субтропиках, я поняла, как люблю Россию-матушку с ее морозной зимой, поэтому сейчас наслаждаюсь снежком», — резюмировала Бородина.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась. В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее Бородина призналась, что с любовью относится к журналистке Собчак.

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