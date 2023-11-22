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Подруга Полины Меньших рассказала, о чем мечтала актриса, погибшая при обстреле в Донбассе

Продюсер Сафи: погибшая в Донбассе Полина Меньших мечтала развивать культуру

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Полина Меньших/VK

Актриса и театральный режиссер Полина Меньших, погибшая при обстреле в Донбассе, мечтала развивать российскую культуру. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказала ее подруга, продюсер Ксения Сафи.

По ее словам, актриса была «кладезем» знаний в области культурологии, поэтому ее уход стал «настоящей потерей для культуры».

«Она была настоящей патриоткой и погибла как герой. С точки зрения человека, она была удивительной. В последние пять-шесть лет занималась самосовершенствованием и стала лучшей версией себя. Полина всегда очень долго изучала материал, прежде чем что-то сделать. Она поставила несколько глубоких спектаклей, включая патриотический — «Дорога на Берлин», — поделилась Сафи.

Продюсер отметила, что коллеги и ученики Меньших намерены продолжать ее дело. Сафи также планирует продолжить работу над спектаклем «Дорога на Берлин».

Полина Меньших погибла 19 ноября на сцене при обстреле в Донбассе. Она была известна как постановщик одной из версий фэнтези-мюзикла «Последнее испытание» по циклу романов «Сага о копье». Актрисе было 40 лет.

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