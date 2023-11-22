«Это халтура»: Цискаридзе раскритиковал Большой театр за ажиотаж с «Щелкунчиком»

Артист балета и премьер Большого театра Николай Цискаридзе в беседе с порталом msk1 пожаловался на чудовищный менеджмент культурного учреждения.

«Меня поражает, что Большой театр, у которого бюджет в 5 миллиардов рублей, за столько лет не может наладить систему, чтобы люди смогли в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число. Мне больно и стыдно, как премьеру Большого театра», — возмутился Цискаридзе.

Он считает, что череда показов балета «Щелкунчик» в предновогодний сезон может обернуться проблемами со здоровьем для артистов, так как у них нет времени на восстановление. По словам Цискаридзе, он лично танцевал во многих «Щелкунчиках», но у него всегда было 1-2 дня перерыва между выступлениями.

«Сейчас в афише Большого они стоят чередой, и это халтура. Человеческий организм не может каждый день «являть». Это опасно для здоровья. Потому там текучка, травмы и потребитель страдает», — резюмировал артист балета.

Сообщения об ажиотажном спросе и очереди за билетами появились 4 ноября. Отмечалось, что в первый же день очередь за браслетами, которые дают возможность купить билеты на балет «Щелкунчик», достигала 500 человек.

Балет «Щелкунчик» традиционно показывают в Большом театре перед и во время новогодних праздников. Премьера в этом году намечена на 23 декабря.

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